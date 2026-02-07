Pix apresenta falhas e usuários relatam instabilidade neste sábado (07)

Usuários de diferentes instituições financeiras relataram dificuldades para realizar transferências via Pix na manhã deste sábado (7). A instabilidade foi percebida em bancos digitais e tradicionais, entre eles Nubank, Itaú, C6 Bank, Banco Inter, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander.

As informações iniciais indicam que o problema não está restrito a uma única instituição e pode estar relacionado ao sistema de pagamentos instantâneos administrado pelo Banco Central, o que acabou impactando diversas plataformas bancárias ao mesmo tempo.

Até o momento, não há previsão oficial para a normalização completa do serviço.