Piso salarial para supermercados de MS ganha reajuste de 13,45%

Em recente acordo firmado entre Fetracom-MS (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul), Sindicato dos Supermercados do Estado e Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) ficou estabelecido que o piso salarial de trabalhadores do comércio varejista e atacadista de gêneros alimentícios de MS será de R$ 1.350.

O reajuste corresponde a um aumento de 13,45% retroativo a novembro do ano passado. A quem recebe acima do piso, a diferença dos ganhos é de 11,08%. Para o presidente da Fetracom-MS, Douglas Rodrigues Silgueiro, a negociação foi considerada um avanço para os trabalhadores, pois terão uma elevação real, além do acumulado da inflação no ano.

Além da mudança salarial, também ficou decidido que as empresas com até 15 funcionários doarão uma cesta básica por mês à Fetracom-MS, que fará o sorteio entre os trabalhadores de cada loja. Os estabelecimentos com 16 ou mais funcionários doarão duas cestas básicas para sorteio da mesma forma.

Outra medida em benefício dos colaboradores será o Auxílio Escolar para empregados e dependentes. De acordo com Douglas Silgueiro, as empresas pagarão a seus empregados, com dependentes estudantes matriculados em curso oficial de ensino a partir da série primária, com idade inferior a 16 anos, uma ajuda adicional anual de R$ 400 a ser paga em duas parcelas, sendo R$ 200 em março e o restante em julho.

Durante o encontro para a efetivação do acordo, participaram o presidente da Fetracom-MS, secretário-geral da entidade, Clodoaldo Fernandes Alves, presidente do Sindsuper, Luiz Tadeu Gaedicke, assessor jurídico da entidade patronal, Dr. João Luiz Rosa Marques, e os empresários Edmilson Jonas Verati e Denyson Queiroz Prado, presidente da Amas. (Da redação)