Trajeto reduzido não impede o funcionamento do “Amigos do Parque” neste final de semana

O projeto “Amigos do Parque” começa com o trajeto reduzido neste sábado (19) e domingo (20), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Em decorrência das obras de revitalização, o trecho liberado para a prática de exercícios e passeios na Avenida do Poeta.

Segundo a Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), a avenida fica entre a rotatória do Condomínio Beirute e a rotatória da Agesul, seguindo pela Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, na pista que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa. Nesse trecho, os veículos dividirão a pista contrária.

A Avenida do Poeta, entre a rotatória do condomínio Beirute e a Avenida Afonso Pena, estará exclusiva para o trânsito de veículos, exceto em uma das pistas do trecho entre o Postinho do Parque e a rua Jornalista Marcos Hugo Rodrigues, que está em obras. Nessa parte, o trânsito vai operar em contrafluxo, e não bloqueia o acesso ao Parque dos Poderes pelo Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua)

Para garantir a segurança viária e fluidez do trânsito, equipes do Detran, realizarão rondas nestes locais. Confira o Mapa: