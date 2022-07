Piscina e horta em periferia da Capital foram construídas com muito esforço de ‘Seu Ademir’

Com muita criatividade, esforço e esperança, Ademar Francisco Mendes, 61, construiu sozinho e com grande influência de materiais recicláveis, uma área de lazer nos fundos da sua residência, que conta até com uma piscina e uma horta com pelo menos oito hortaliças, legumes e vegetais a disposição.

Ele, que vive de benefícios sociais e pequenos ‘bicos’ em reparos na construção civil, conta que viveu sempre na “roça” antes de ir morar há seis anos na Comunidade da Homex, sul de Campo Grande. Ademar fez da sua casa um ambiente que o remete ao lado com a esposa Rosemar Dias de Souza, 55.

“Pequi, urucum, feijão andu, hortelã, mandioca, pé de laranja, banana e tomatinho. Aqui planto e tenho tudo o que preciso, 30 a 40% da nossa alimentação vem da colheita desse pedacinho de terra que tenho aqui. Fiz a caixa dela alta do chão para não pegar muito insetos, feito de teia ecológica também reciclável”, conta Ademar.

Durante a entrevista, Ademir conta que se considera uma grande artista e que construiu a piscina no quintal pensando na geração futura. “Faço tudo para ficar bem bonito, a piscina demorei quase um ano para fazer, pegando materiais aos poucos e reciclando. As netas e os neto se divertem, pois eu gosto quando ‘as gurizadas’ novas ocupem a cabeça com coisas positivas”, desabafa.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) São 38 favelas somente em Campo Grande, sendo a da Homex, próximo ao Bairro Paulo Coelho Machado, na região sul da Capital, a maior em número de domicílios em aglomerado subnormal. São 901 domicílios na área ocupada de forma irregular. Acesse também: Em comunidade carente, mãe decide tirar o leite dos mais velhos para dar ao filho de 1 ano

Com informações e imagens do repórter Marcos Maluf