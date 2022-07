Confira o resumo das principais novelas para este sábado

Novelas

Além da Ilusão

Isadora acusa Davi de mentir para ela e afirma que o entregará à polícia. Heloísa consegue distrair Matias e revela a Eugênio e Violeta que Benê sabe sobre os dois. Olívia acode Matias. Isadora não consegue denunciar Davi. Augusta e Heloísa ajudam Davi a se esconder. Heloísa implora para que Olívia se afaste de Matias. Augusta e Heloísa tentam convencer Isadora de que Davi está falando a verdade. Cipriano se declara para Giovanna e a beija. Inácio encontra a esmeralda, e Santa descobre uma ficha falsa no cassino. Isadora comprova que Joaquim sabia da verdadeira identidade de Davi.

Cara e Coragem

Bob finge gostar do amigo de Gustavo e Danilo. Pat questiona Alfredo sobre os remédios que ele voltou a tomar. Lou decide sair com Anita. Regina manda mais uma carta anônima para Martha. Anita conhece Jonathan e se interessa pelo pesquisador. Martha encontra uma foto de Regina no quarto de Leonardo. Danilo explica como Duarte irá fechar um negócio com a empresa de seu amigo. Marcela se recusa a reabrir o caso de Clarice. Armandinho sabota a ida dos dublês para a empresa de Pat e Moa. Lou e Kaká aparecem para fazer o teste na Coragem.com. Martha dá um ultimato em Leonardo.

Pantanal

Juma deduz que o Velho do Rio esteve na tapera. Érica conhece José Lucas. Juma se sente culpada por não ter ajudado o Velho do Rio, e diz a Joventino que não quer mais se casar com ele. José Lucas e Tadeu apresentam Érica para José Leôncio. Muda desiste da vingança contra Tenório. Mariana diz a José Leôncio que eles precisam fazer alguma coisa para que Jove e Juma deixem a tapera. José Lucas comenta com Trindade que se interessou por Érica. Marcelo pensa na possibilidade de Zuleica e seus irmãos virem para o Pantanal.

