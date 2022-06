PF prende 3º suspeito de matar Bruno e Dom

A Polícia Federal prendeu, neste sábado (18), mais um suspeito do homicídio contra o indigenista Bruno Pereira, 41, e do jornalista britânico Dom Philips, 57.

As buscas da Polícia Federal levaram até Jefferson da Silva Lima, que tem o apelido de Pelado da Dinha. Segundo a PF, Jefferson já estava sob suspeita, entretanto o suspeito estava foragido. Ele será interrogado e levado para audiência de custódia.

Os outros suspeitos

Dois homens estavam sob custódia da justiça, um dele é Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos.

A PF aguarda ainda o resultado da perícia nos restos mortais apontados por Pelado como sendo de Bruno e Dom. Ele guiou as equipes de busca na última quarta-feira, 15, até o local onde teria enterrado os corpos, a cerca de três quilômetros da margem do rio Itaguaí.

A Perícia já concluiu que um deles é o Dom e aguarda analise do material genético de Bruno para confirmar se o outro é mesmo ele.

Motivações

As motivações dos assassinatos ainda estão sendo investigadas e a polícia também procura pela embarcação que Dom e Bruno usavam no momento em que foram abordados pelo grupo.

Na sexta-feira, a PF afirmou que não houve um mandante ou organização criminosa por trás das mortes. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), porém, discorda da conclusão da PF. Segundo a entidade, foram repassadas à polícia informações sobre organizações criminosas que estariam atuando na região e que poderiam estar ligadas às mortes.

