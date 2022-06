Jorginho nega xenofobia contra Abel Ferreira, mas volta a criticar técnicos estrangeiros

Após a derrota por 4 a 2 do Atlético-GO frente ao Palmeiras nesta quinta-feira, o técnico Jorginho atacou o comportamento de Abel à beira do campo. Segundo o comandante do Dragão, a comissão técnica do Palmeiras desrespeita a todo momento os árbitros, seja forma de ironias, palmas ou ofensas. Após o ocorrido, o clube paulista diz repudiar ataques xenofóbicos. Jorginho nega um tom xenófobo em suas falas.

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que têm sido constantemente endereçadas à nossa comissão técnica. — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 17, 2022

Apesar da ressalva, o treinador voltou a criticar o comportamento do técnico alviverde antes e durante a partida.

“Ontem, no entanto, ele [Abel] não me cumprimentou, como um anfitrião costuma fazer, não entendi isso. Acho uma falta de respeito o que ele e sua comissão técnica fazem com os árbitros dentro do ambiente do jogo. Como cristão e evangélico, é preciso amar as pessoas, e ontem eu só pedi ao quarto árbitro que tivesse um pouco mais de severidade com aquilo que ele estava fazendo. Ele precisa mudar suas atitudes dentro de campo. Me assusto com o tipo de olhar que o Abel dá para os árbitros, o que ele fala para eles é absurdo”

O ocorrido levantou debates acerca também dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, Já que Jorginho levantou o tema em coletiva.

“Não é à toa que ele e toda a comissão são expulsos constantemente. Bater palma para árbitro, querer sacanear ele. Me revolta como treinador, brasileiro, vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país. Chamou de cego e nada aconteceu. Perdeu é o choro do perdedor, mas quero deixar meu protesto”

O fato é que o trabalho de Abel Ferreira parece ter atingido seu auge, mesmo com as duas Copa Libertadores já ganhas. O técnico português também ressaltou em entrevista que só sai do Palmeiras demitido e pretende cumprir seu contrato, que vai até 2023.

