É oficial: Brasil não terá horário de verão em 2024

Hoje(16), o Governo Federal anunciou que o horário de verão não irá vigorar no país em 2024. A decisão foi anunciada agora pouco por volta das 13:40 em entrevista coletiva pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Entre as justificativas, o ministro informou que não há a necessidade da aplicação medida neste verão e que a segurança energética do país está assegurada. O ministério ainda disse que o benefício econômico na mudança do horário não justificava a sua aplicação e por isso será mantido o horário convencional em todo o país.

Uma reunião sobre a volta ou não do horário de verão foi feita para avaliar os impactos econômicos e energéticos da medida. O ministro ainda informou que a medida foi analisada com cautela e zelo e que especialistas se reuniram nos últimos 45 dias para discutir a questão.

