Parque Ecológico custará 9,5 milhões e deve ficar pronto no próximo ano

Quatro cachoeiras serão transformadas em um complexo de turismo

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), lançou ontem (28), a pedra fundamental que dará o pontapé para o projeto, em fase de elaboração, do Parque Ecológico.

Segundo a prefeita, a construção do parque está orçada em R$ 9,5 milhões e deve ficar pronto até o final de 2024.

A área tem quatro cachoeiras e será transformada em um complexo de turismo com receptivos e toda uma infraestrutura aliada à preservação. Estão previstos quiosques, playgrounds, museus, restaurante, apoio para trilhas e uma série de atrativos.

Uma das atrações turísticas mais esperadas para Campo Grande será implantada em uma área de 28 hectares, às margens da Estrada Municipal CG-060, inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula.

“O espaço já era explorado de forma inadequada, agora estamos trabalhando para finalizar o trabalho, preservando sempre o meio ambiente. Os campo-grandenses merecem um espaço de lazer, em que possam passar o dia inteiro com a família. Nosso objetivo é fazer com que todo o Brasil saiba da existência do parque e venha desfrutar das belezas naturais”, disse a prefeita, durante o evento.

