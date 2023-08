Litro da gasolina em MS atinge o maior nível em 1 ano

Preço médio está em R$ 5,54, conforme pesquisa da ANP

Após o aumento da gasolina em todo o Brasil, o preço médio do combustível vendido em Mato Grosso do Sul está no maior patamar, em um ano e dois meses. Conforme dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), no Estado, a média da gasolina calculada na pesquisa, do dia 20 a 26 de agosto, está em R$ 5,54, ficando atrás somente dos R$ 7,11 do dia 11 a 25 de junho, do ano passado. No entanto, se comparado a outros Estados, Mato Grosso do Sul tem atualmente o menor preço médio. O último aumento anunciado pela Petrobras entrou em vigor no dia 16, com reajuste no preço médio da gasolina em R$ 0,41 centavos e do diesel em R$ 0,78 por litro para as distribuidoras. Essa mudança refletiu diretamente no preço final que chega ao consumidor e motoristas.

Conforme explicou o diretor do Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, o combustível teve um impacto de R$ 0,30 no litro da gasolina no Estado. “Em média, o reajuste na gasolina de R$ 0,30 e no diesel de R$ 0,69, depende sempre do repasse das distribuidoras, pois o mercado é livre”, frisou o diretor.

No entanto, o Sinpetro sempre frisa que o mercado é de livre demanda, cabendo a cada revendedor reajustar tanto para mais como para menos.

Preços

Ainda conforme pesquisa da ANP, a média do litro vendido em Campo Grande está em R$ 5,41, sendo o menor dentre as capitais. Em um posto localizado na rua Rui Barbosa no cruzamento com a rua José Luís Pereira, o litro da gasolina está custando R$ 5,35. Ainda na rui Barbosa com a rua Raposo Tavares, o preço comercializado é de R$ 5,47.

Já em outro posto de combustível, na avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rui Barbosa, o valor da gasolina é de R$ 5,35. Ainda na Fernando Corrêa esquina com a avenida Calógera, a gasolina é vendida a R$ 5,36.

Na avenida Costa e Silva com a rua Frei Henrique Coimbra, em outro posto de combustível, o litro da gasolina custa R$ 5,47.

Outro ponto localizado ainda na Costa e Silva no cruzamento com a São Cosme Damião o valor do litro custa R$ 5,35. Já outro posto, ainda na mesma avenida com a rua Aristóteles o litro é vendido a R$ 5,45.

Já na Costa e Silva com a rua Thomas Edson, o valor encontrado também é R$ 5,45 para gasolina.

MS começa a ‘segurar’ venda de diesel

Mato Grosso do Sul está na lista dos 22 Estados brasileiros, que vivem pela fase “restrição” pela oferta do litro do diesel. A pesquisa foi realizada pela Posto Seguro Brasil, a qual apontou que apenas no Acre, Amazonas, Amapá e Roraima a oferta esta operando normalmente.

De acordo com o diretor- -executivo do Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, apesar do cenário, as distribuidoras estão operando com restrições para que não ocorra o desabastecimento do diesel. “Está em processo de restrição do produto que, nesse caso, não está faltando ainda, mas as distribuidoras estão atendendo aos pedidos dentro de uma média de vendas de cada posto e isso gera uma espera maior para receber o produto, às vezes de 2, 3 dias”, enfatizou Lazarotto.

Ainda segundo afirmou o Sinpetro/MS, alguns postos estão, sim, com dificuldades para abastecimento do produto, como aqueles que não são filiados a nenhuma marca internacional ou nacional (Shell, Esso, Petrobras, Ipiranga etc). “É importante ressaltar que os postos denominados ‘bandeira branca’ estão com mais dificuldades ainda, devido ao custo da importação que está extremamente alto, acima do mercado”, destacou.

Com a nova política de preços da Petrobras, sem a paridade com o preço internacional, os importadores têm tido dificuldade em comprar no exterior e vender no mercado nacional a preços mais baratos.

Preços

Em um posto localizado na rua Rui Barbosa, no cruzamento com a rua José Luís Pereira, o litro do diesel está sendo vendido à R$ 6,29 (S-10) e R$ 6,19 S- 500. Ainda na Rui Barbosa com a rua Raposo Tavares, o preço é de R$ 5,95 para o litro do diesel.

Já em outro posto de combustível na avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rui Barbosa, o valor do diesel é comercializado a R$ 5,99. Na avenida Costa e Silva com a rua Frei Henrique Coimbra, outro posto de combustível está comercializando o diesel a R$ 5,99.

Outro ponto, localizado ainda na Costa e Silva, no cruzamento com a São Cosme Damião, o diesel custa R$ 6,19.

Em outro estabelecimento, também na avenida Costa e Silva com a rua Thomas Edson, o valor encontrado é de R$ 6,09 para o litro do diesel.

