Marun critica Lula por querer reparação a Dilma

O ex-ministro Carlos Marun (MDB) expressou insatisfação com declarações do presidente Lula (PT), a respeito do impeachment de Dilma Rousseff (PT). Marun rotulou a narrativa de Lula como falsa, comparando-a a uma “versão lulista de fake news”

A frustração de Marun veio à tona após os comentários do presidente sobre o arquivamento de um caso relacionado às “pedaladas fiscais”, envolvendo Dilma, pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), quando Lula disse que há necessidade “reparar” sua colega de partido e ex- -presidente, que enfrentou o impeachment, em 2016.

Ao jornal O Estado, Marun expressou preocupação com o que ele chamou de “obsessão de Lula em construir narrativas falsas em relação aos processos que o levaram à prisão e Dilma ao impeachment”. Ele refutou a afirmação de Lula, de ter sido absolvido, esclarecendo que as condenações de Lula foram anuladas devido a erros processuais, não por méritos dos casos.

Marun criticou Lula por aproveitar o arquivamento do TRF-1 pelas “pedaladas fiscais” e usar isso para afirmar que ela foi absolvida, exigindo reparações. Marun classificou isso como “alegação vazia”. Ele apontou que a decisão unânime do tribunal foi de que Dilma não poderia ser responsabilizada por má conduta relacionada a atos praticados durante seu mandato.

“O voto do relator Saulo Bahia, aprovado por unanimidade naquela Corte, foi que Dilma não poderia responder por improbidade por atos praticados no decorrer de seu mandato – no caso dela, só um processo de impeachment, que aconteceu”, disse Marun.

O ex-ministro ainda afirmou que se alguém deveria buscar reparações, deveria ser Lula. “Se alguém deve reparação é Lula, ao Brasil, por ter indicado como presidente da República uma incompetente que levou o país a uma das maiores recessões de sua história”.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

