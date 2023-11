Parceria distribui água aos moradores em situação de rua

Diante da terceira onda de calor registrada em Mato Grosso do Sul, uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a concessionária Águas Guariroba vem entregando, semanalmente, copos de água no Centro POP, unidade localizada na região central e que serve de ponto de apoio à população em situação de rua. Os copos de água estão sendo distribuídos aos usuários que buscam pelos serviços sociais oferecidos no espaço, que também dispõe de bebedouros.

Em média, 100 usuários passam pela unidade, diariamente. Com o forte calor, a maioria vai em busca de hidratação e pela oportunidade de utilizar o chuveiro para tomar banho. No local também são oferecidas três refeições diárias.

A Prefeitura de Campo Grande vem implementando diversas ações por meio das secretarias. A SAS (Secretaria de Assistência Social) informa que, desde o final de setembro, na primeira onda de calor, as equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) vêm intensificando as abordagens nas ruas, com o objetivo de convencer a pessoa a aceitar o acolhimento em uma das quatro unidades da Rede de Assistência Social do município, voltadas para o atendimento às pessoas em situação de rua e imigrantes.

O objetivo é evitar a desidratação e conscientizar sobre os riscos à saúde, neste período de calor intenso. As equipes estão realizando uma abordagem diferenciada, orientando as pessoas em situação de rua a buscarem o Centro POP, especialmente nos horários de calor intenso ou aceitarem o acolhimento para evitar danos à saúde.

As abordagens ocorrem diariamente, nas sete regiões da Capital, sendo intensificadas na região central, viadutos, pontes, entroncamentos, praças e na região da avenida Ernesto Geisel, onde há concentração maior dessa população. Elas são realizadas 24 horas, pelas equipes do Seas, de forma contínua e planejada, com o propósito de estabelecer vínculos com os usuários e encaminhá-los ao acolhimento, sensibilizando sobre o risco social e situação de vulnerabilidade em que se encontram.

Por – Thays Schneider

