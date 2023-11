Sistema de Inteligência vai auxiliar decisões sobre o manejo do fogo

Municípios de MS apelam por decreto de Situação de Emergência

A Wetlands International e o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) lançaram, durante a Semana do Pantanal, na última terça-feira (14), o Sifau (Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas). A ferramenta fornecerá dados técnicos capazes de auxiliar o Poder Público e os pantaneiros na tomada de decisão e identificação de onde realizar o manejo integrado do fogo, tanto para uso na queima controlada com objetivo de renovação das pastagens nativas, quanto na redução de material combustível em suas propriedades.

Aeronaves do GOA (Grupamento de Operações Aéreas), do Corpo de Bombeiros e do CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo), da Polícia Militar, estão sendo utilizadas para o deslocamento das equipes para as áreas críticas. Além disso, uma das medidas definidas nesta semana, durante reunião com representantes do Governo do Estado, foi o Decreto de Situação de Emergência nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana, Porto Murtinho, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Bodoquena, Jardim, Bonito, Anastácio, Corguinho e Rio Negro devido aos incêndios florestais registrados nessas regiões, especialmente nos últimos dias, por conta das condições climáticas severas, intensificadas pelo El Niño.

A nova plataforma é representada por quatro informações elementares e apresenta dados que formam subsídios ambientais, físicos e climáticos que vão desde o uso e cobertura do solo, aos dados de material combustível acumulado, trazendo também informação referente ao alerta de área queimada dos últimos 60 dias.

“Independentemente do grau de conhecimento que o usuário do sistema tenha, em relação a dados de satélites, clima, ou em relação ao próprio manejo, essas informações estão compiladas de uma forma simples e direta, para que o proprietário tenha acesso e possa desenvolver um protocolo de ação e manutenção da vegetação dentro da sua propriedade”, explica a Dra. Renata Libonati, coordenadora do Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais).

Agilidade nas licenças

André Borges Barro de Araujo, diretor-presidente do Imasul, comenta que a ferramenta dará mais segurança e agilidade nos pedidos de queima controlada. “É uma ferramenta de geotecnologia que auxilia muito no processo de licenciamento e autorização para queima controlada e para o manejo integrado do fogo como implementamos aqui, no Estado. Quando se utiliza essa tecnologia, diminui-se a subjetividade das informações. Antes, teríamos que buscar, em diferentes plataformas, para formular o parecer e agora, não. Temos todas as bases sendo analisadas via sistema e isso vai trazer um ganho muito grande, na gestão ambiental que o Imasul desenvolve.”

Sobre o Sifau

O Sifau (Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas) é uma parceria entre a Wetlands Internacional e o Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com apoio do PELD (Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração), coordenado pelo Nefau (Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

