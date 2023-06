Paraíso das Águas é o primeiro hotel em MS a receber o certificado ‘Lixo Zero’

A reformulação do propósito nos serviços de hospedagem e a adoção de um plano de gestão de resíduos concederam ao hotel Paraíso das Águas, localizado no município de Bonito (MS), o certificado “Lixo Zero”. É importante destacar que, para receber o selo, as empresas devem implementar boas práticas que resultem em impactos positivos, no âmbito social, ambiental e econômico.

Vale acrescentar que a certificadora é a única do país homologada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, além de administrar a Certificação e a Academia Lixo Zero. Em parceria com Co. Circular, desenvolvem a metodologia Zero Waste International Alliance (ZWIA), criada nos Estados Unidos.

Na avaliação da sócia- -proprietária do hotel, Silvia Schmidt, o reconhecimento é motivo de muita satisfação, pois é resultado de um trabalho que envolveu toda a equipe, iniciado há três anos. Ela explica que resolveu aderir à metodologia no início da pandemia da covid19, em razão das restrições sanitárias e fechamentos das empresas.

empresas. “Foi uma situação inusitada ter que fechar um estabelecimento comercial. Em contrapartida, tivemos tempo para pensar no que realmente era importante, pois estamos em um caminho de destruição do planeta e temos que mudar com urgência”, avalia a empresária.

Outra análise que impulsionou o desejo de Silvia em participar da certificação “Lixo Zero” foi o uso indevido do termo “sustentável”. “É preciso desassociar a imagem de não ser sustentável com falta de qualidade. O conceito de sustentabilidade é amplo e se modifica de acordo com a natureza do negócio. Desse modo, ser sustentável não é só fazer reciclagem. Essa ação é importante, mas deve ser realizada com eficiência, incluindo cuidados com o meio ambiente, saúde financeira da empresa e qualidade de vida dos funcionários”, avalia.

