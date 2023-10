Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro ‘Ele e Eu’, de Gabrielle Bossis, número marginal 1.831

Filho, o que mais importa, para mim, não é tanto o que dizes, mas a maneira de dizê-lo. Quando me falas com amor e com confiança Eu não resisto e Sou vencido por ti. E posto que agora revelei- -te a “arma” com a qual sou vencido, usa-a quando fores falar comigo. Sou semelhante, neste momento, a um homem que põe na mão de seu adversário uma espada melhor, para que com ela o fira mais profundamente. E te digo, dirija bem o golpe, dirige ao Meu Coração. Muitos falam-Me com medo e receio.

Esses que assim fazem não me conhecem. Posso Eu, depois de ter dado Meu Filho para morrer por eles, para livrá-los do pecado e da morte, fazê-los mal. Não, eu sou O Pai por excelência e ardo de amor e compaixão pelos meus filhos machucados. Ao menos tu filho, que me conheces um pouco mais, não fale na insegurança de não ser atendido, no medo de ser condenado e ensina os teus irmãos a fazerem o mesmo.

E falando dos teus pecados, Te digo: conta-me a dor que te causam, não tanto pelo que te mancham, se não, porque me causam sofrimento. Pois tiveste a triste coragem se fazer sofre o homem Deus, que havia dado a sua vida por ti. Tu passastes adiante e, diante de Meu olhar, que te via com dor, fizestes o quanto te deu vontade, naquilo que Eu não queria.

Deves experimentar por isso uma pena grande que renove a tua vontade e te leve a humildade no amor e ao sentimento de ter nada. Então, virei sobre ti, com voo de águia desejosa para arrebatar-te e te levar às avenidas solitárias do jardim selado. Tu buscarás falar- -me do passado, mas fecharei a tua boca com a minha mão e te direi palavras de ternura e misericórdia que derreterão o teu coração. Terá sede de uma vida nova, quererás correr nela, mas se lembrarás que sem mim, nada pode.

Então, já sem orgulho, entrerregarás todas as tuas faculdades, e juntos nós dois, caminharemos pacientes com os esforços da vida cotidiana. Filho, juntos lutaremos as tuas lutas interiores, sairemos vencedores e cantarás no meu colo as minhas infinitas misericórdias derramadas por Mim em tua vida.

