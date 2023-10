Em Alta – Jhoseff Bulhões

Completando 10 anos de carreira, Bruninho e Davi é, sem dúvida, uma das grandes referências de inovação no sertanejo. A dupla agora se prepara para o lançamento de “Combo Pra Superar”, faixa que dá início aos preparativos para a gravação do novo DVD, que acontece ainda no segundo semestre. Com colaboração de um dos destaques atuais do gênero, o duo Guilherme e Benuto.

Rapidinhas… Fui à Câmara de vereadores essa semana, quero agradecer pelo carinho que recebi de todos os parlamentares. Aproveitei para visitar o gabinete do presidente, Carlão, e demais autoridades.

Quem está preparando um novo trabalho e já já sai do forno é o cantor Forzan. Ele é muito querido na Capital e super talentoso. Eu sou fã demais. Já estou ansioso para conferir sua próxima música.

Ela está arrasando frente à Secretaria de Comunicação da prefeitura de Campo Grande, Adriana Tozetti é sinônimo de talento e trabalho. A prefeita Adriane Lopes está bem assessorada.

Acredito que não só eu, mas você também está surpreso com tanta notícia de traições no cenário da música, política e sociedade. Parece que as pessoas perderam, literalmente, a vergonha e o respeito pelo próximo. Até quando, essa falta de fidelidade das pessoas???

Para encerrar a coluna “Em Alta”, quero registrar o meu muito obrigado a vocês que me acompanham todos os domingos aqui, no jornal O Estado. Nesta segunda-feira (26) completo um ano como colunista deste renomado veículo de comunicação. Estou muito feliz por fazer parte desta casa, gratidão mesmo. Obrigado!!!

