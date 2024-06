Homem morre após colisão frontal entre moto e carreta na BR-163, em Coxim

O motociclista Fernando Alexandre do Nascimento, 31, morreu após colidir frontalmente contra uma carreta de bois na manhã de sábado (15), no quilômetro 729 da BR-163, em Coxim.

Segundo Coxim Agora, o condutor da carreta, que estava transportando gado de Coxim para Campo Grande, relatou que seguia normalmente quando o motociclista da Honda Biz invadiu a pista contrária, resultando na colisão. O motorista da carreta, de 39 anos, tentou desviar para a direita, mas não conseguiu evitar o acidente.

Equipe de resgate da CCR MSVias confirmou o óbito do motociclista no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e a Polícia Civil também compareceram ao local para controlar a situação e iniciar as investigações.

