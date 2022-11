Flamengo e Vitor Pereira estão próximo de acerto

Flamengo e Vitor Pereira já estão próximos de um acerto e praticamente avançaram em todos os pontos de negociação. De acordo com informações do Portal GE, o contrato será válido até o fim deste ano.

Segundo o Globoesporte.com, clube e o treinador já alinharam questões financeiras. O projeto ainda tendem a cuidados para evitar conflitos com o Corinthians, de acordo com Vitor Pereira, que tem ainda tem contrato com o clube paulista até 31 de dezembro. O técnico português está de férias no Brasil e aproveita o tempo também para definir questões pessoais sobre a sua permanência no país e a montagem da comissão técnica. Ainda de acordo com a imprensa cariosa, Vitor Pereira receberá 4 milhões de euros (R$ 22 mi) por ano, contempla toda equipe técnica e fica a cargo do treinador eleger os profissionais com um mínimo de quatro imposto pelo clube.

Alguns de seus profissionais em que trabalhou no Corinthians, decidiu voltar para Portugal.

Até o momento não está descartada a possibilidade de ambos postergar a oficialização do acerto como forma de proteção, caso o Corinthians queria processar o técnico e o Flamengo. De acordo com a imprensa de São Paulo, o Corinthians se sentiu traído e está extremamente desconfortado e incomodado com a condução do caso por Vitor Pereira, que se despediu do elenco alegando problemas familiares.

O Clube de Regatas Flamengo inicia a sua pré-temporada no dia 26 de dezembro. Por isso não há pressa em ambas as partes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.