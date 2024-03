Foragido há 27 anos, homem é preso em Jaraguari

Na tarde da última terça-feira (12), Policiais Civis da Delegacia de Jaraguari, município localizado no interior do Mato Grosso do Sul, efetuou o cumprimento de um mandado de prisão, para um homem que estava foragido da justiça há 27 anos.

Ele foi processado e condenado pela prática de estupro, ocorrido no mês de abril do ano de 1996, crime que foi cometido contra sua enteada, que na época tinha 14 anos e ele 29. O crime ocorreu em uma fazenda no interior do Estado, na ocasião o homem abusou da jovem e a engravidou.

Os fatos foram investigados pela DEAM (Delegacia da Mulher de Campo Grande ), no entanto, para não ser preso, o homem passou a utilizar nome falso, após ser denunciado em ação penal.

Atualmente, o homem, que está com 56 anos de idade, agrediu a atual convivente e estava sendo investigado pela prática de violência doméstica contra a mulher.

Durante as investigações, uma equipe da Delegacia de Jaraguari descobriu o verdadeiro nome do indivíduo e constatou que o mandado de prisão estava vigente, o que foi devidamente cumprido.

