Motociclista morre após sofrer rompimento craniano em acidente no Jardim Colúmbia

O motociclista Jorge Willian Pawlowsky, de 31 anos, morreu no fim da manhã desta quinta-feira (15) após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete Chevrolet S10 no cruzamento da Avenida Caruma com a Rua Urariocara, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Informações preliminares indicam que o motorista da caminhonete não teria respeitado a sinalização de preferência.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas por volta das 11h30 para atender a ocorrência. Segundo testemunhas, Jorge seguia pela Avenida Caruma, no sentido Hospital São Julião, quando ocorreu a colisão com a S10.

Apesar de o acidente ser inicialmente tratado como uma batida de menor impacto, o motociclista caiu após a colisão e sofreu um grave traumatismo, com rompimento craniano na região da nuca. Uma das hipóteses levantadas pelas equipes de resgate é de que o capacete estivesse frouxo e tenha se desprendido durante a queda.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Conforme os socorristas, não houve possibilidade de iniciar manobras de reanimação.

O primeiro-tenente dos bombeiros, Gustavo de Frias, explicou que as circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pela perícia e pela Polícia Militar de trânsito. “Tudo indica que o capacete desprendeu no momento da colisão e a vítima acabou caindo com a cabeça no solo, tendo um forte impacto. A dinâmica exata ainda será apurada pelas autoridades competentes”, afirmou.

O motorista da caminhonete permaneceu no local após o acidente, mas preferiu não comentar sobre a dinâmica da colisão.

A morte de Jorge chamou a atenção de motociclistas e entregadores que passavam pela região e acompanharam a movimentação das equipes de socorro e da polícia. Amigos relataram que ele trabalhava em uma empresa de cartonagem e, possivelmente, seguia para casa no horário de almoço quando ocorreu o acidente.

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