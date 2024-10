Indígena é executado com tiro na nuca enquanto catava latinha

Um indígena, ainda não identificado, foi encontrado morto ontem (20), na rua do Jardim Aurora, em Pedro Juan Cabellero.

Segundo informações, ele foi morto com um tiro na nuca enquanto catava latinhas.

Conforme apurado pelo site Ponta Porã News, o médico legista Lucas Riveros identificou três cápsulas de pistola 9 milímetros, uma delas atingiu a nuca da vítima.

A policia foi comunicada por testemunhas que viram um veículo de cor branca próxima ao homem, e que ele tentou fugir, mas foi atingido por tiros.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e deve passar por exames de identificação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram