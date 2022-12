Ministra da Mulher do governo Lula é do MS

A sul-mato-grossense Cida Gonçalves, chamada para a equipe de transição será ministra da Mulher no governo do presidente Lula (PT). Pedro kemp (PT), deputado estadual durante a sessão desta quinta (22), pediu para usar a palavra e parabenizou a companheira de partido que foi oficializada pelo Lula como ministra da Mulher e anunciada nesta manhã.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), também parabenizou Cida durante a sessão.

Cida é ex-secretária nacional do Combate à Violência Contra a Mulher. Foi a segunda mulher sul-mato-grossense a ser chamada na transição do presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva.

Com atuação na militância dos diretos das mulheres, Cida coordenou o processo de articulação e fundação da Central dos Movimentos Populares no Brasil. Nos grupos de base, a militante sempre fez parte dos cargos de direção estadual em Mato Grosso do Sul.

