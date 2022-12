Batata assada é opção de acompanhamento fácil para o peru de Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

A batata é um alimento versátil que combina com diversas receitas da cozinha. Um dos pratos mais clássicos são as batatas assadas. Com preparo simples, o segredo da receita está nos temperos utilizados antes de ir ao forno.

Ingredientes:

3 batatas descascadas cortadas em pedaços

Sal a gosto

Páprica defumada a gosto

Orégano a gosto

Azeite de oliva a gosto

Modo de Preparo:

Limpe, descasque e corte as batatas em oito pedaços.

Coloque as batatas em uma assadeira e tempere com sal, páprica e orégano a gosto.

Despeje azeite de oliva a gosto.

Leve ao forno preaquecido a 200 graus Celsius por 20 minutos ou até dourar.

Sirva em seguida.

Receita por Receitas.com

Filme de hoje: Enquanto você Dormia (Jon Turteltaub, 1995)

Uma solitária funcionária (Sandra Bullock) do metrô de Chicago tem fantasias sobre um passageiro habitual (Peter Gallagher) que nunca falou com ela. Um dia ele é assaltado e jogado nos trilhos do metrô. Ela o salva, mas ele fica em coma e quando ela vai visitá-lo no hospital acaba sendo confundida como a noiva da vítima. Se a situação se complica por um lado por outro ela passa a ter novamente uma família para cuidar dela, algo que não sentia há muito tempo, e ao mesmo tempo começa a se apaixonar pelo irmão da vítima (Bill Pullman).

