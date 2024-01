MS se destaca na FEBRACE com 65% dos projetos da região Centro-Oeste

Com uma representatividade de 65% dos projetos da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul assume um papel de protagonismo na maior feira de ciências e engenharia do país, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). O estado, que terá 24 trabalhos participando da primeira fase da competição, evidencia sua excelência no desenvolvimento de pesquisa científica no Ensino Básico.

A FEBRACE, organizada pela Universidade de São Paulo (USP) desde 2003, tem como objetivo estimular o interesse pelas ciências entre crianças e adolescentes de todo o Brasil. A primeira etapa da edição de 2024 está programada para começar em 15 de janeiro, em formato online.

Os projetos semifinalistas de Mato Grosso do Sul se destacam pela qualidade da pesquisa, originalidade e impacto social. O Grupo Arandú, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desempenha um papel crucial nesse destaque, promovendo anualmente a capacitação dos alunos, preparando-os para avançarem na FEBRACE.

Para reforçar essa preparação, o Grupo Arandú realizará um workshop exclusivo para os semifinalistas, orientadores e coorientadores nos dias 5, 6 e 7 de janeiro. Os interessados podem se inscrever respondendo ao formulário disponibilizado nas redes sociais do Grupo Arandú (@grupo_arandu).

Ivo Leite Filho, coordenador do Grupo Arandú, destaca que capacitar os estudantes do Ensino Básico para o avanço em seus projetos é fundamental para transformar o mundo. “Estamos gerando oportunidades, e é assim que vamos impactar o espaço onde estamos inseridos”, afirma.

Thailleny Dantas, graduanda em Ciências Biológicas pela UFMS e finalista da FEBRACE em 2018, ressalta a importância da iniciativa para o avanço dos estudantes nas próximas etapas da Feira. “Me ajudou muito com a minha própria confiança, é como me sentia pertencente àquele trabalho; quando eu apresentava depois do workshop, me sentia muito mais confiante”, destaca.

Os interessados em obter mais informações sobre o workshop podem visitar o Instagram da FETEC/MS ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

