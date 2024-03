Polícia desmantela esquema de furto de pedras de fel em Frigorífico de Batayporã

Um caso inusitado ocorrido na cidade de Batayporã, distante 309 km de Campo Grande, chamou a atenção da polícia, na terça-feira (5). A Polícia Civil descobriu um esquema de furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa envolvendo a subtração de pedras de fel de animais abatidos em um frigorífico da região. Dois funcionários foram presos em flagrante delito, aguardando agora a decisão judicial.

Os investigadores da Polícia Civil de Batayporã descobriram a prática criminosa, que acontecia há meses. Os suspeitos são funcionários do frigorífico da região e estavam subtraindo parte dos cálculos biliares retirados de animais abatidos no local.

As diligências levaram aos suspeitos ainda dentro do próprio local de trabalho. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram diversas pedras de fel, avaliadas em mais de R$15 mil. Além disso, nas residências dos investigados, foram localizadas mais pedras, somando um valor aproximado de R$20 mil.

Os funcionários foram detidos em flagrante, e estão presos preventivamente, na delegacia de Polícia Civil do município.

Com informações da Ascom Polícia Civil MS.

