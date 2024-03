Homem morre atropelado na MS-080 em Rochedo

Um trágico acidente na noite de segunda-feira (25) na MS-080, próximo à cidade de Rochedo, localizada a 83 km de Campo Grande, vitimou Walter Crivelari Guilherme, de 62 anos, que foi atropelado por uma caminhonete, em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o incidente ocorreu quando a vítima seguia no sentido de Rochedo para a Campo Grande. Testemunhas relatam que um homem que se identificou como colega de quarto de Walter esteve no local do acidente, informando às autoridades que ambos moravam cerca de dois quilômetros do local do acidente. Ele acrescentou que a vítima era alcoólatra, sugerindo possíveis circunstâncias que levaram ao atropelamento.

Minutos após o acidente, um condutor se apresentou às autoridades, afirmando suspeitar que poderia ser o responsável pelo atropelamento. De acordo com seu relato, ele percebeu uma colisão na lateral de sua caminhonete, mas não identificou nada incomum na lataria e seguiu seu trajeto até um hotel onde estava hospedado. Posteriormente, ao ser informado sobre a presença policial na rodovia, decidiu retornar ao local do incidente para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como “praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor”, e será investigado.

