Operação Sentinela apreende arquivos de pornografia infantil em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (13), a Operação Sentinela que levou a Polícia Civil para o cumprimento de três mandados de busca domiciliar mirando arquivos de pornografia infantil.

A operação foi o resultado das investigações conduzidas pela Especializada no intuito de combater a pornografia infantil. Uma mulher, de 26 anos, foi presa pelo crime de armazenamento e compartilhamento de material contendo cena de sexo e nudez de criança e adolescente. Além disso, ela é acusada do crime de exploração sexual de vulnerável.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Anne Karine, a mulher agenciava adolescentes.

“Esse primeiro caso, a mulher agenciava adolescentes, oferecendo o material dessas adolescentes através de Whatsapp e de um site de relacionamento aqui da Capital, ela explorava sexualmente essas meninas. Então, ela armazenava o conteúdo ilícito, ela compartilhava o material e ainda explorava a garota financeiramente.”

De acordo com a delegada responsável pelo caso, havia duas crianças com a mulher. Devido a um procedimento padrão, as duas foram levadas para a DEPCA, para apurar se existe alguma violação de seus direitos. Até o momento não foi relatado nenhum tipo de abuso contra elas.

Um outro alvo da Operação é um estudante de direito, de 22 anos, estagiário de uma repartição pública. Ele compartilhava e armazenava uma grande quantidade de material pornográfico.

A operação tem como escopo uma série de diligências e investigações que terão como alvo constante os autores de crimes armazenamento, produção, posse e compartilhamento de material contendo pornografia infantil em todo o Estado.

“Nosso núcleo de investigações policial estava fazendo levantamento há algum tempo e devido a quantidade de acessos, nós optamos pela busca a apreensões”. Reforçou a delegada.

