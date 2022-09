Simpósio debate políticas públicas para o bem estar animal

Acadêmicos e profissionais de diversas áreas da Medicina Veterinária terão a oportunidades de debater ações que visam a melhoria da saúde animal durante o VI Simpósio itinerante para atualização em bem estar animal e políticas públicas. O evento será realizado nesta quinta-feira (16) no auditório da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Neste ano, o simpósio ocorre junto ao VII Savet (VIII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária) evento de caráter técnico-científico que conta com diversas palestras, mesas-redondas e apresentação de banners.

A programação oficial do Simpósio inicia às 14h com a palestra “Políticas Públicas para Animais Domésticos e Selvagens nas Cidades Brasileiras” ministrada pelo Dr. Paulo Anselmo Nunes Felippe.

Confira a programação completa:

13:00 ABERTURA – FORMAÇÃO A MESA

14:00 – Dr. Paulo Anselmo Nunes Felippe

“Políticas Públicas para Animais Domésticos e Selvagens nas Cidades Brasileiras”

14:30 – Juiz de Direito Dr. Jesse Cruciol

“Animais tem direitos? Por que isso é [seria] importante? Análise a partir da

ética e da ciência”

15:00 – 10 minutos para perguntas sobre o 1º. Bloco

PAINÉIS DE REPRESENTANTES DA CAUSA ANIMAL

15:10 – Maria Lucia Metello – Ong Abrigo dos Bichos ( Campo Grande – MS ) –

Leishmaniose: Tratamento como prevenção a saúde publica

15:20-Marli Marcondes Ferreira – Ong Ato de amor animal ( Nova Alvorada

do Sul – MS – Como nos tornamos protetores de animais.

15:30-Thais Mattos Kanieski – Refúgio dos Bichos ( Dourados – MS ) –

Salvando vidas em 760 Dias

15:40 – Perguntas sobre os Paineis

16:00- Promotor de Justiça do MS – Dr. Luciano Furtado Loubet

“Responsabilidade Civil e Penal por Maus Tratos a Animais”

16:30 – Ativista da Causa Animal – Angela Caruso

“Além do Bem-Estar Animal e o Estudo das Emoções nos Animais”

17:00-10 minutos de perguntas sobre o 2º. Bloco

17:10 – Encerramento com o idealizador do Simpósio Sr. Beto Araújo –

Presidente da Ong Amemais Três Lagoas MS

Serviço:

Para se inscrever basta enviar o nome completo, e-mail e cidade pelo número: (67) 99272-4908 e contribuir com a doação de 1k de ração.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.