Operação Natal termina com oito mortes nas rodovias federais do Estado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) Divulgou os números durante Operação Natal 2023, entre a sexta-feira (22) e domingo (25), nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Foram registrados 30 acidentes, sendo 12 considerados graves que terminaram com a morte de oito pessoas.

Em comparação a Operação Natal de 2022, os números estão bem acima do ano passado, quando ocorreram 23 acidentes, sendo 4 graves e nenhum óbito.

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 146 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança. 42 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e mais 421 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.724 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 1.535 testes, 62 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, 7 foram presas. No combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 354 Kg de skunk e 233 Kg de cocaína.

No cenário nacional, 90 pessoas morreram nas estradas federais entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2023. Em 2022, a Operação Natal registrou 79 mortes. O total de feridos aumentou de 1.020 para 1.030, na comparação entre os dois anos. Aumentou também o número de acidentes: foram 853 em 2022 e 891 em 2023, durante o período. Já o número de acidentes graves caiu de 258 para 233.

Durante os quatro dias de operação, 3.550 motoristas e passageiros foram flagrados por não usar o cinto de segurança, o que é considerado infração de natureza grave. O número é 20% superior ao registrado no mesmo período de 2022.

A PRF flagrou 5.940 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e registrou 25.658 veículos transitando em velocidade superior ao limite da via. Ao todo, 1.106 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou por se recusarem a fazer o teste de bafômetro, que foi aplicado em mais de 26 mil motoristas. Outra infração recorrente foi a de transporte de crianças sem uso de cadeirinhas (668 notificações).

O reforço do policiamento nas estradas resultou na recuperação de 59 veículos com restrição de furto ou roubo, além da apreensão de 11 armas, 149 munições e de 7,6 toneladas de maconha e 236 quilos de cocaína. A PRF informou que 421 pessoas foram detidas.

