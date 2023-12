Pedrinho, que inspirou a música “Acorda, Pedrinho”, morre aos 65 anos

Pedro Domingos do Prado, o homem que inspirou a música “Acorda, Pedrinho”, sucesso da banda Jovem Dionísio, morreu na noite de segunda-feira (25), aos 65 anos, em Curitiba. Segundo a Prefeitura, o corpo de Pedrinho foi encontrado no quarto do hotel onde ele morava, no Centro da capital do Paraná. Não se sabe a causa da morte.

Pedrinho ficou famoso com a música que viralizou em 2022 contando a história do homem que sempre ia ao Bar do Dionísio e dormia lá. Nas redes sociais, os integrantes da banda Jovem Dionísio lamentaram a morte de Pedrinho.

“Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho”, escreveu a banda. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionísio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas. Mas sempre com uma coisa em comum: carinho.”

A música destacava os versos:

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Não sei mais pra onde ir

Já que a noite foi longa

Acorda, Pedrinho

Que hoje tem campeonato

Vem dançar comigo

Vai ver que eu te esculacho

Ele é velado na Capela Municipal São Francisco de Paula e o enterro será às 16h no Complexo Cerimonial de Pinhais.

