Petrobras anuncia redução no preço do diesel para distribuidoras

A Petrobras anunciou que vai reduzir em R$ 0,30 o preço do diesel A para distribuidoras a partir desta quarta-feira (27).

Com a redução, o preço do combustível para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,48 por litro. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba. O valor considera a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do combustível comercializado nos postos.

Nas bombas, o preço encontrado pode ser entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda. A companhia destaca que esse preço é afetado por fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Preço do diesel caiu R$ 1,01 por litro no ano, segundo a Petrobras. Isso equivale a uma redução de 22,5%.

Valor da gasolina e do gás de cozinha permanecem estáveis. No caso do combustível, a última redução foi de R$ 0,12 por litro, em outubro. Com esse último movimento, o combustível acumula queda de R$ 0,27 por litro em 2023, cerca de 8,7%.

Já para o gás, os preços de venda às distribuidoras permanecem estáveis desde julho. No ano, os preços de GLP da Petrobras acumulam uma redução equivalente a R$ 10,40 por botijão de 13kg, ou 24,7%.

O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação.

Com informações da Folhapress

