Operação Malleus mira facções criminosas e cumpre mandados em Campo Grande

Uma força-tarefa das forças de segurança deflagrou na manhã desta segunda-feira (1º) a Operação Malleus, voltada ao combate de facções criminosas em Mato Grosso do Sul. A ação ocorre em Campo Grande com apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e inclui o cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de organizações criminosas.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o número de mandados expedidos para a Capital. No entanto, ao menos uma pessoa foi presa durante a operação e encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

As forças de segurança também não confirmaram, até a publicação desta reportagem, a apreensão de armas, drogas, dinheiro ou outros materiais durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

A Operação Malleus já teve fases anteriores realizadas em Mato Grosso do Sul. Em uma das etapas, deflagrada em 2021, foram cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na ocasião, as investigações apontaram a atuação da organização criminosa em diversos municípios sul-mato-grossenses, entre eles Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Deodápolis, Fátima do Sul, Jateí e Caarapó, além de ramificações no Estado do Ceará.

Segundo as apurações, os investigados estariam envolvidos em crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas. Parte dos alvos também participaria dos chamados “Tribunais do Crime”, denominação utilizada por facções criminosas para reuniões internas destinadas à aplicação de punições contra integrantes considerados faltosos ou membros de grupos rivais.

A operação segue em andamento e novas informações sobre prisões, apreensões e o alcance da ação deverão ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

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