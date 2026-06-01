Funsat abre junho com 1.456 vagas de emprego

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia o mês de junho com a intermediação de 1.456 vagas de emprego nesta segunda-feira (2), ofertadas por cerca de 150 empresas e distribuídas em 123 profissões.

Além das oportunidades, a data também contará com ação itinerante do programa Emprega CG no Jardim São Bento, das 8h às 13h. O atendimento será realizado na Rua Rodolfo José Pinho, nº 66, com oferta de vagas do painel do dia e orientações em saúde, com participação de representantes do CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul).

Entre as funções com maior demanda estão agente de pátio, apontador de obras, auxiliar contábil, contador, cuidador de idosos, gerente de suporte técnico em TI, operador de forno e padeiro. Do total de vagas, 70% são de perfil aberto, voltadas a candidatos sem experiência, com possibilidade de treinamento remunerado.

Destaques incluem atendente de lojas e mercados (56 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (34), consultor de vendas (30), garçom (20), operador de processo de produção (14), servente de obras (10) e vendedor interno (4).

Também há 55 vagas destinadas a PCD (pessoas com deficiência), em funções como auxiliar de confecção (50), repositor de mercadorias (2), empacotador à mão (2) e auxiliar de limpeza (1). O atendimento para este público ocorre no guichê 1, no piso térreo da sede da Funsat.

A Fundação mantém atendimento na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. As vagas podem ser consultadas também nas redes sociais da Funsat (@funsat.cg no Instagram e Funsatcampograndems no Facebook) e no portal da Prefeitura de Campo Grande.

Dentro do projeto “Seleção Funsat”, a Fundação prevê ações especiais ao longo de junho, incluindo oportunidades em datas de jogos da Seleção Brasileira e outras iniciativas de mobilização para empregabilidade.

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