Capotagem de caminhonete deixa mulher presa às ferragens na MS-223

Uma mulher ficou presa às ferragens após uma caminhonete Chevrolet S-10 capotar na tarde desse domingo (31) na rodovia MS-223, entre os municípios de Figueirão e Costa Rica. O acidente ocorreu a cerca de 17 quilômetros de Figueirão e mobilizou equipes de resgate da região.

De acordo com informações do portal MS Todo Dia, o veículo era ocupado por três integrantes da mesma família, todos funcionários da Fazenda Alvorada. O motorista, de 50 anos, que trabalha como capataz da propriedade, seguia viagem acompanhado da esposa e do filho, de 12 anos.

Por circunstâncias que ainda serão investigadas, o condutor perdeu o controle da direção e a caminhonete saiu da pista antes de capotar às margens da rodovia.

O motorista e o adolescente foram socorridos por equipes do Hospital Municipal de Figueirão e encaminhados para atendimento médico. Segundo as primeiras informações, ambos estavam conscientes e não apresentavam ferimentos graves.

Já a passageira ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Costa Rica. Para retirar a vítima, os militares utilizaram equipamentos de desencarceramento e realizaram o corte de partes da estrutura do veículo.

Após o trabalho de resgate, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde em Costa Rica, onde passaria por avaliação médica detalhada e acompanhamento especializado. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais atualizadas sobre seu estado de saúde.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso deve ser investigado para esclarecer as circunstâncias que levaram à saída de pista e ao capotamento da caminhonete.

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