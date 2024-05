Operação da PF e CGU cumpre 20 mandados para coibir corrução em Três Lagoas

Vinte mandados foram cumpridos em cidades de MS e Santa Catarina

A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta quinta-feira (09), da Operação Pedra de Toque. O trabalho em parceria com a Polícia Federal apura crimes de fraude ao procedimento licitatório, peculato, apropriação e associação criminosa, com objetivo de recuperar os prejuízos financeiros causados a Administração Pública pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

A Operação Pedras de Toque consiste no cumprimento total de 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Coxim, Naviraí e Florianópolis (SC). Além disso, há medida cautelar de sequestro e bloqueio de cerca de R$ 23 milhões de bens de cada um dos indiciados.

Investigação

Os trabalhos tiveram início a partir de informações recebida pela Polícia Federal. Em seguida, houve solicitação para que a Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul promovesse uma auditoria, a qual identificou irregularidades na adesão, pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, à ata de registro de preços de órgão federal para serviços de engenharia.

Os auditores apuraram que houve direcionamento indevido da contratação para uma determinada empresa em detrimento de outras opções mais vantajosas, resultando em prejuízos financeiros significativos. A Polícia Federal aprofundou a investigação, confirmando os apontamentos realizados pela CGU e identificando necessidade de fase ostensiva.

No período de 2017 a 2021, a empresa investigada recebeu pagamentos da Prefeitura de Três Lagoas que totalizaram R$ 106.699.051,00 e parte desses recursos teve origem em repasses federais para a área da saúde.

