Campeonato Estadual de Judô começa nesta sexta-feira no Guanandizão

Nesta sexta-feira(10) começa em Campo Grande o campeonato estadual de judô com disputas no Guanandização. A entrada é gratuita e além das competições, no local também haverá pontos de coletas de doações para o Rio Grande do Sul.

A organização do campeonato é da FEJEMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul)

Atletas de várias localidades de MS participarão do evento

Confira a Programação

Sexta-Feira – 10/05

19h – Festival Infantil (3 a 8 anos) *Livre de Graduação

19h30 –Festival Infantil (9 a 11 anos) *Até Faixa Cinza

Sábado – 11/05

8h – Previsão de Início da Classe Sub-18

10h – Previsão de Início da Classe Sub-11

13h – Previsão de Início da Classe Sub-21

15h – Previsão de Início da Classe Sub-13

17h – Previsão de Início da Classe Sub-15

19h – Previsão de Início da Classe Sênior e Dangai

