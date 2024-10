Operação contra pirataria fecha cinco lojas que vendiam produtos para celulares em Campo Grande

A Polícia Civil por meio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) deflagrou, nesta quarta-feira (30), em Campo Grande, a Operação Damage, com objetivo de apreender produtos piratas vendidos em lojas especializadas para aparelhos celulares.

De acordo com o titular da Decon, delegado Reginaldo Salomão, “a conduta popularmente tratada como pirataria traz grandes prejuízos aos consumidores além de risco a saúde, já que tem sido comum o registro de reclamações de consumidores de carregadores que explodem, danificam os celulares e, até mesmo, funcionam por alguns dias ou horas trazendo também prejuízo material”, explicou.

Ao todo, cinco lojas da mesma rede foram alvo dos mandados e acabaram fechadas. Todas elas estão localizadas na região central da Capital. Até o momento, não foi informada a quantidade de produtos apreendidos.

Participaram da Operação policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Foram empregadas seis viaturas, com 22 policiais.

