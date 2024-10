Garoto de 13 anos é apontado como o responsável por inserir dados falsos do presidente Lula em filiação ao PL

Nesta quarta-feira (30), a Polícia Federal identificou um garoto, de 13 anos, como o responsável por fazer filiação fraudulenta do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva ao partido do PL (Partido Liberal).

A confirmação ocorreu após os policiais realizarem um mandado de busca e apreensão na residência onde o garoto mora em Fátima do Sul.

Conforme informações, ele teria feito a filiação de Lula ao PL em julho de 2023, no qual utilizou dados falsos do presidente para realizar o ato criminoso.

As investigações iniciaram após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) emitir uma notícia-crime sobre o ocorrido.

A PF ressaltou que não houve invasão ao Sistema de Filiação Partidária do órgão, somente a filiação de Lula ao partido com dados falsos.

