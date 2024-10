Empresário tem veículo furtado por dois homens em Três Lagoas

Na manhã de hoje (30), um homem, dono de uma transportadora em Três Lagoas, foi sequestrado durante furto de uma picape Fiat Toro.

Segundo informações, inicialmente a vítima foi abordada por dois homens que pediam uma oportunidade de emprego para ele, e em seguida revelaram que na verdade se tratava de um assalto.

Os homens obrigaram o empresário a entrar na picape que estava estacionada em frente à empresa e dirigiram até a saída de São Paulo, onde abandonaram a vítima e fugiram levando o veículo e R$ 13 mil.

A policia foi acionada e o empresário foi localizado duas horas depois do crime no Bairro Montanini.

Os policiais tentaram localizar os suspeitos, mas até o momento não encontraram nem eles e nem o veículo furtado. As imagens de segurança da empresa da vítima serão usadas para ajudar na possível identificação dos autores do crime.

