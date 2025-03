Operação Carnaval 2025 registra menos motoristas bêbados, mas mais flagrantes de condutores sem CNH

Fiscalizações abordaram 1.828 veículos em Mato Grosso do Sul; número de testes de etilômetro caiu em relação a 2024

A Operação Carnaval 2025 do Detran-MS, realizada em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Metropolitana, abordou 1.828 veículos em rodovias estaduais e vias urbanas de Mato Grosso do Sul. Durante a ação, foram realizados 4.092 testes de etilômetro, uma redução de 9,45% em comparação ao ano anterior, quando 4.519 testes foram aplicados.

O número de motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool caiu de 13 em 2024 para quatro este ano, uma redução de 69,23%. As recusas ao teste do bafômetro também diminuíram, passando de 410 no ano passado para 223 em 2025, o que representa uma queda de 45,61%. O número de prisões de motoristas embriagados também caiu de sete para quatro.

O Gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário, Ruben Ajala, atribuiu a queda ao reforço na fiscalização e à maior conscientização da população.

“Essa diminuição no número de pessoas flagrada bêbada e dirigindo é, em grande parte, uma conscientização da população do quanto isso é errado e pode matar as pessoas e do bom trabalho dos órgãos de fiscalização que estão cada vez mais preparadas e treinadas para prevenir essa prática ilegal e que já ceifou a vida de várias pessoas.”

Por outro lado, o número de pessoas flagradas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aumentou 22,08% em comparação ao ano passado. Em 2024, foram registrados 77 casos, enquanto este ano o número subiu para 94.

Ajala destacou a preocupação crescente com essa infração:

“Uma preocupação que já vínhamos observando essa crescente durante o tempo e esse ano ao comparar os números vimos que está aumentando e se torna uma nova preocupação dos órgãos fiscalizadores são as pessoas pegas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).”

