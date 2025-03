Homem mata irmão e cunhado e depois comete suicídio em Jardim

Nesta quarta-feira (05), um homem identificado como Eloi Ferreira, de 69 anos matou o irmão Simeão Tadeu Ferreira, 63, e o cunhado Fausto Freitas de Leão, 77, e pós matar os dois, cometeu suicídio. O crime aconteceu no bairro Primeira Curva, na cidade de Jardim. Os irmãos tinham uma rixa antiga que durava cerca de 10 anos

Simeão teria ido à chácara em que Fausto morava para buscar esterco. Eloi, estava na chacará e assim que viu o irmão efetuou disparos com uma arma de fogo. O cunhado tentou impedir a briga e foi alvo dos tiros disparos por Eloi .

Fausto ficou gravamente ferido sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local e o encaminhou para Hospital Marechal Rondon, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Eloi depois de matar os dois, atirou contra a própria cabeça em um dos quartos da casa da chácara. Familiares encontraram o corpo de Eloi.

A Polícia Científica de Jardim e a Polícia Civil estiveram no local. O caso será investigado.

