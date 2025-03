Dr. Victor Rocha se reúne com secretário de Obras para garantir academia ao ar livre e pista de caminhada para bairros de Campo Grande

Dr. Victor Rocha se reuniu com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, para alinhar a execução da emenda destinada pelo deputado federal Dagoberto Nogueira, que, por indicação do vereador tucano, garantirá importantes melhorias para os bairros Santa Carmélia e José Tavares.

O recurso possibilitará a instalação de uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada no bairro Santa Carmélia, além da construção de uma academia ao ar livre no bairro José Tavares. Essas iniciativas visam proporcionar mais qualidade de vida, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo bem-estar para a população.

Após a reunião, Dr. Victor Rocha visitou os locais onde os equipamentos serão instalados e conversou com moradores da região. No bairro Santa Carmélia, o morador José Emiliano comemorou a notícia e destacou a importância da iniciativa para a comunidade.

“Esse espaço será muito importante para nós. Vai permitir que os moradores tenham um local adequado para se exercitar e melhorar a saúde. Agradecemos ao vereador Dr. Victor Rocha, ao deputado Dagoberto Nogueira e ao secretário Marcelo Miglioli, por essa conquista”, afirmou José Emiliano.

Dr. Victor Rocha reforçou seu compromisso com a população e ressaltou que seguirá trabalhando para levar mais investimentos e infraestrutura para os bairros de Campo Grande. “Nosso trabalho é garantir que cada cidadão tenha acesso a espaços que promovam saúde e bem-estar. Agradeço ao deputado Dagoberto Nogueira pelo apoio e ao secretário Marcelo Miglioli pela parceria na execução desse projeto tão importante para a comunidade”, destacou o vereador.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Vereador

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram