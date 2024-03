Onda de calor continua e termômetros podem chegar aos 39ºC em MS

Mato Grosso do Sul enfrenta nesta quinta-feira (14), o quarto dia consecutivo de uma onda de calor, com temperaturas máximas previstas, 39ºC. Este calor sufocante, combinado com níveis de umidade relativa do ar tão baixos quanto 10%, está gerando um cenário semelhante ao de um deserto em todo o estado.

Com a previsão de que a onda de calor persista até pelo menos o dia 20 de março, último dia do verão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de calor extremo. É recomendado que as pessoas evitem ao máximo a exposição ao sol, evitem atividades físicas pesadas e fiquem bem atentas a hidratação adequada, além de optarem por roupas leves e arejadas.

Campo Grande amanheceu com céu claro e registrando 26ºC de mínima, com máxima prevista de 34ºC. Na região pantaneira, as temperaturas serão ainda mais intensas, com máximas previstas de 33ºC em Coxim, 37ºC em Corumbá e Aquidauana, 38ºC em Miranda e 39ºC em Porto Murtinho. No extremo sul, Ponta Porã e Dourados não escaparão do calor, com máximas de 34ºC e 36ºC, respectivamente.

Para as demais regiões do estado, as expectativas de altas temperaturas se mantém. Em Costa Rica, a máxima será de 31ºC, enquanto Três Lagoas e Paranaíba devem atingir 34ºC. Água Clara registra 35ºC, Nova Alvorada do Sul, Bonito e Maracaju, 36ºC, e Nova Andradina, Naviraí e Ivinhema atingirão os 37ºC.

Com informações do Inmet.

