Projeto “Viver Bem” em Três Lagoas está com inscrições abertas

Em Três Lagoas, chega mais uma edição do “Projeto Viver Bem” da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As inscrições estão abertas e deverão ser feitas presencialmente. O projeto é voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, previnir doenças e estimular qualidade de vida.

Entre os critérios para participar, é estar com o índice de massa corpórea (IMC) igual ou maior que 25kg/m2, acima de 18 anos de idade. O IMC é a formula utilizada para medir a gordura corporal e verificar se a pessoa está dentro dos padrões normais de peso. O cálculo leva em conta o peso e altura dos indivíduos.

Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer na Academia da Saúde com o cartão do SUS e documentos pessoais (CPF e RG), de segunda a sexta-feira, das 7:00 as 10:00 e das 13:00 as 16:00. Endereço Rua José da Silva, s/n Jardim Maristela, telefone/WhatsApp (67) 99204-6616. Lembrando, na finalização da inscrição o indivíduo já começa atuar dentro do projeto.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.