Agência de Notícias Xinhua apresenta plataforma para governo, entidades, empresas e instituições

O evento também serviu para destacar os 50 anos do início das relações diplomáticas do Brasil e da China

A Agência de notícias Xinhua apresentou no Brasil diante de autoridades oficiais e empresários os seus produtos de divulgação econômica, que permitem ampliar o conhecimento e a informação sobre a China, ferramentas que indicam sobre a cooperação aos investimentos e o desenvolvimento e o combate a notícias falsas.

Durante o evento realizado na terça-feira (12), em São Paulo, onde o diretor do Jornal O Estado Jaime Valler e sua esposa Lídia Valler estiveram presentes, o diretor adjunto da Oficina Regional de Xinhua para a América Latina, Liu Ming destacou a importância do serviço Silk Road Xinhua (Iniciativa do Cinturão e Rota, também conhecida como La Franja y la Ruta), que é uma plataforma para governos, entidades, empresas e instituições para o acesso a informações chaves, confiáveis e precisas para conhecer e investir em casa território da China.

“É uma plataforma de serviços e informações. Nela encontrarão informações sobre investigações, ciência, regiões, indústrias, regulamentações, propriedade intelectual, consultorias, regras de aduanas, construção de imagem de marcas”, disse Liu Ming

A iniciativa do Cinturão e Rota foi lançada na China em 2013 para ampliar a cooperação a nível internacional por meio de acordos de investimentos para melhoria da infraestrutura e ampliação das parcerias comerciais entre as nações.

Fundada em 1931, Xinhua é a maior agência de notícias do mundo, com serviços multimídia, multiplataforma e multi idiomas presentes em todos os continentes. Vale destacar que o Jornal O Estado fimou um acordo de cooperação com a agência chinesa em junho do ano passado.

O evento de apresentação da iniciativa La Franja y la Ruta da agência de notícias Xinhua também serviu para destacar que em 2024 completam 50 anos do início das relações diplomáticas do Brasil e da China.

Desde 2009 a China é o principal parceiro comercial do Brasil, que é a maior economia latino-americana.

Por sua vez, o Cônsul-geral da China em São Paulo, Yu Peng, disse que a iniciativa de Xinhua é “importante para fortalecer a cooperação entre os meios de comunicação” de ambos os países, uma vez, que a comunicação atualmente tem “responsabilidade no desenvolvimento e na evolução do ser humano”.

“A filial brasileira de Xinhua colabora com os meios dentro do Brasil e produz conteúdo de alta qualidade sobre o Brasil e as relações entre o Brasil e a China”, disse o Cônsul.

“La Franja y la Ruta Xinhua” desembarca no Brasil com a colaboração da imprensa brasileira. Promovendo um impacto a longa escala para consolidar a base da cooperação prática e promover o desenvolvimento profundo das relações da China e do Brasil”, acrescentou o diplomata.

Segundo o diretor da Xinhua no Brasil, Chen Weihua, destacou sobre o bom estado das relações entre todos os níveis da China e do Brasil, e ressaltou os projetos de neo-industrialização entre o governo brasileiro, que também é uma oportunidade para ampliar as parcerias econômicas. “Esperamos que a China e o Brasil possam fortalecer as parcerias econômicas e que amplie a cooperação para dar contribuições ainda maiores para ambos os países”, disse

No evento a filial em português da Agência de Notícias Xinhua no Rio de Janeiro, assinou um acordo com a Associação Empresarial Brasileira Lide China para que a entidade faça adesão a Aliança de Informação Económica “La Franja y La Ruta”. Também aderiram a um acordo similar com a Nuctech Brasil.

Durante a apresentação, Chen Jun, diretor comercial da Oficina Regional de Xinhua para a América Larina, apresentou os produtos de Xinhua La Franja y La Ruta para os meios de comunicação e empresas brasileiras. Por sua vez, o superintendente da estatal EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), José Américo disse durante o seu discurso que pretende pegar os exemplos da Xinhua na cobertura de assuntos regionais e locais, uma vez que ambos os países são considerados continentais e com diversidades regionais.

Marcelo Benez, diretor comercial do Grupo Folha de São Paulo, por sua vez, apostou no fomento da troca de comunicação e destacou a linha de um dos veículos de maior influência do Brasil a favor da transição energética.

Entretanto, o novo presidente da agência de notícias IPS (Inter Press Service), o escritor e jornalista brasileiro, Fernando Morais, biógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a ação de cooperação entre as agências de notícias a nível mundial está prevista e que na primeira porta em que ela tocará será a da Xinhua.

