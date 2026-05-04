Consumidor vai gastar menos com presentes no Dia das Mães

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal de Campo Grande indica que o valor máximo do presente deve chegar a R$ 200
O consumidor terá comportamento cauteloso na compra do presente de Dia das Mães e deve gastar até R$ 200, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Municipal de Campo Grande.
Entre os itens no topo da lista estão perfumes e cosméticos, que lideram com 24,1% da preferência, seguidos por acessórios (bolsas e relógios), com 16,1%, e por calçados, com 12,6%.
O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 30 de abril. Outros itens citados são:
– roupas e eletrodomésticos (8% cada);
– chocolates (6,9%);
– flores (5,7%);
– eletrônicos (3,4%) e livros (2,6%).
O levantamento apontou que 66,6% dos consumidores vão pesquisar preços antes de efetuar a compra, enquanto cerca de 54% afirmaram que pretendem pagar à vista.
Dados
Segundo o superintendente do Procon Municipal de Campo Grande, José Costa Neto, o objetivo da pesquisa é fornecer um recorte para o comércio e servir como alerta para que o consumidor celebre a data com consciência.
Comércio de bairro
Em relação aos locais de compra, o comércio de rua aparece como a principal escolha, com 27% das intenções, seguido por shopping centers (21,8%) e compras pela internet (18,1%).
O Procon Municipal reforça que, independentemente do valor do presente, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar as políticas de troca de cada estabelecimento, que devem ser informadas de forma clara no momento da compra.
A expectativa é de que o Dia das Mães movimente o comércio local, impulsionado por consumidores mais conscientes, que buscam equilibrar a homenagem com o planejamento financeiro e a garantia de seus direitos.
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