Consumidor vai gastar menos com presentes no Dia das Mães

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal de Campo Grande indica que o valor máximo do presente deve chegar a R$ 200

O consumidor terá comportamento cauteloso na compra do presente de Dia das Mães e deve gastar até R$ 200, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Municipal de Campo Grande.

Entre os itens no topo da lista estão perfumes e cosméticos, que lideram com 24,1% da preferência, seguidos por acessórios (bolsas e relógios), com 16,1%, e por calçados, com 12,6%.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 30 de abril. Outros itens citados são:

– roupas e eletrodomésticos (8% cada);

– chocolates (6,9%);

– flores (5,7%);

– eletrônicos (3,4%) e livros (2,6%).

O levantamento apontou que 66,6% dos consumidores vão pesquisar preços antes de efetuar a compra, enquanto cerca de 54% afirmaram que pretendem pagar à vista.

Dados

Segundo o superintendente do Procon Municipal de Campo Grande, José Costa Neto, o objetivo da pesquisa é fornecer um recorte para o comércio e servir como alerta para que o consumidor celebre a data com consciência.

Comércio de bairro

Em relação aos locais de compra, o comércio de rua aparece como a principal escolha, com 27% das intenções, seguido por shopping centers (21,8%) e compras pela internet (18,1%).

O Procon Municipal reforça que, independentemente do valor do presente, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar as políticas de troca de cada estabelecimento, que devem ser informadas de forma clara no momento da compra.

A expectativa é de que o Dia das Mães movimente o comércio local, impulsionado por consumidores mais conscientes, que buscam equilibrar a homenagem com o planejamento financeiro e a garantia de seus direitos.

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