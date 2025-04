Onça capturada em Aquidauana passa por exames em Campo Grande, diz boletim

O governo de Mato Grosso do Sul atualizou, nesta segunda-feira (28), o estado de saúde da onça-pintada macho que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalo, em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. O felino, que foi capturado na última quinta-feira (24) na região do pesqueiro Touro Morto, está sendo acompanhado por veterinários no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande, onde passará por uma série de exames médicos e avaliações.

De acordo com o comunicado, o animal, de aproximadamente 9 anos e pesando 94 kg, segue em estado ativo e se alimenta normalmente. No CRAS, foram realizados exames de sangue e de imagens, incluindo um ultrassom abdominal, que detectou alterações agudas no fígado e nos rins da onça. Apesar das mudanças nos órgãos, os exames não indicaram insuficiência renal ou hepática no momento.

Os veterinários também identificaram uma inflamação no aparelho digestivo (gastroenterite), que está sendo tratada e monitorada de forma contínua. Como parte do acompanhamento, exames moleculares foram realizados para investigar a causa da infecção, com os resultados ainda em análise. Além disso, o animal apresentou anemia leve, conforme os resultados de um hemograma e exames bioquímicos, que indicaram alterações semelhantes às observadas no ultrassom.

Novos exames laboratoriais ainda serão realizados para um acompanhamento mais detalhado da saúde da onça-pintada, enquanto a equipe veterinária continua monitorando sua condição. O caso segue sendo investigado, e o animal continua sob cuidados especializados no CRAS.

