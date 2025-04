Onça-pintada que atacou caseiro no Pantanal passa por avaliação médica após ser capturada

O governo de Mato Grosso do Sul emitiu, na manhã desta sexta-feira (25), uma atualização sobre o estado de saúde da onça-pintada macho que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalo, em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. O animal, que pesa 94 quilos, foi capturado na quinta-feira (24) na região do pesqueiro Touro Morto e está sendo transportado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde passará por exames e avaliação médica.

Segundo a nota oficial emitida pelo governo, o felino, que apresenta um quadro de saúde debilitado, está recebendo atendimento veterinário especializado. A onça, de aproximadamente 9 anos, foi encontrada em um estado crítico, com desidratação e alterações hepáticas, renais e gastrointestinais. Os veterinários aguardam os resultados de exames complementares, como raio-x, ultrassom e hemograma, para uma análise mais detalhada da sua condição de saúde.

A onça-pintada foi identificada como estando significativamente abaixo do peso ideal para um animal da sua idade e porte. Após retornar da anestesia, o felino está consciente e, conforme o relatório veterinário, não apresentou novos sintomas adversos como vômito ou regurgitação durante a primeira noite no CRAS. Seu comportamento foi classificado como dentro da normalidade para um animal que passou por um procedimento médico complexo.

Atualmente, o animal está em um recinto adequado, com grades, para garantir a segurança tanto do felino quanto dos profissionais veterinários responsáveis pelo seu manejo. A avaliação contínua de sua saúde será crucial para determinar o tratamento necessário e se a onça será reintegrada ao seu habitat ou permanecerá sob cuidados veterinários mais prolongados.

