Casal é preso após desacatar guardas e causar confusão em lanchonete de Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (28), um casal de 20 e 38 anos foi preso após desacatar uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) em uma lanchonete no Centro de Campo Grande. Os dois ainda apresentaram resistência à prisão e agrediram um dos guardas durante a abordagem.

Segundo o boletim de ocorrência, a GCM foi chamada para conter pessoas alteradas em um estabelecimento comercial. Ao chegarem no local, os guardas encontraram o casal fora da lanchonete e, ao perceberem a aproximação da viatura, começaram a desacatar a equipe, dizendo coisa como: “Eu não tenho medo de ‘guardinha’, pode chamar a Polícia Militar”.

Diante da atitude desrespeitosa, os dois receberam voz de prisão, mas resistiram fisicamente, tentando agredir os policiais. Durante o confronto, um dos guardas sofreu uma lesão no pescoço. Mesmo com a resistência, o casal foi detido e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Ainda na delegacia, os dois continuaram a ofender os guardas. Funcionários da lanchonete informaram que a confusão começou quando o casal se recusou a pagar a conta. O caso foi registrado como desacato, lesão corporal dolosa e resistência.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram