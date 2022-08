Odilon de Oliveira abre as entrevistas candidatos ao senado

O grupo do jornal O Estado MS inicia nesta segunda-feira (29), a rodada de entrevistas com os candidatos do Estado ao Senado. O primeiro da série é o Juiz aposentado, Odilon de Oliveira (PSD), 14h.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano. O grupo entrevistou os candidatos a vice – governadores e agora recebe os candidatos ao senado para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória. Confira os convidados e datas previstas:

ODILON DE OLIVEIRA

Tornou-se internacionalmente conhecido por sua atuação no combate ao crime organizado, sobretudo na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, tendo prendido centenas de traficantes de drogas e desestruturado dezenas de organizações criminosas. Por isso, foi alvo de inúmeras ameaças de morte e passou a viver sob forte escolta de 10 policiais federais 24 horas por dia.

Foi titular da única vara especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro de Mato Grosso do Sul, a 3ª Vara Federal de Campo Grande, até outubro de 2017, quando pediu aposentadoria por tempo de contribuição para concorrer a cargos políticos. Em 2018 ele concorreu a vaga de Governador, mas não teve sucesso.